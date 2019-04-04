Экономика

09:04 04.04.2019

Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

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Директива ЕС по газу не направлена против конкретной страны

Обновленная директива ЕС по газоснабжению не направлена специально против какого-либо поставщика или какой-либо страны, заявил в среду председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

"Эта директива составлялась не против какого-либо поставщика или какой-либо страны. И если у поставщика будут проблемы с этой директивой, это покажет только то, каков был замысел директивы, а не то, что мы настроены против того или иного", - сказал Е.Бузек, выступая в Брюсселе на пленарной сессии ЕП.

По его словам, речь идет лишь о европейском праве, распространяющемся на весь континент.

"Это конец эры монополии на европейском рынке газа. Монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо угрожает просто перекрыть кран", - подчеркнул евродепутат.

Он пояснил, что вопрос газоснабжения один из самых сложных в Европе, которая будет нуждаться во все больших количествах газа.

"До недавнего времени было сложно представить в Европе прозрачный рынок со справедливыми ценами", - продолжил Е.Бузек, представляя проект директивы с поправками.

"Нужны правила для внутреннего энергетического рынка", - добавил он.

Теги: #газ #европарламент #ес #директива
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