Экономика

19:36 03.04.2019

Отечественный бизнес в 2018г вернул в Украину $0,5 млрд в виде иностранных инвестиций – НБУ

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Отечественный бизнес в 2018г вернул в Украину $0,5 млрд в виде иностранных инвестиций – НБУ

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил $485 млн по сравнению с $270 млн в 2017 году, такую оценку так называемых round tripping инвестиций (предварительно выведенные за границу средства украинского бизнеса) опубликовал Нацбанк Украины в среду.

Регулятор отметил, что указанная сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году, тогда как в 2017 году доля round tripping инвестиций была вдвое ниже – 10,4%, а в 2016 году – 4,1%.

Центробанк уточняет, что из указанных $485 млн в банки было инвестировано $106 млн (годом ранее – $54 млн). Round tripping инвестиции в другие сектора в минувшем году составили $379 млн ($216 млн). Из них около трех четвертей – в акционерный капитал, а четверть – как кредиты прямого инвестора.

В целом в течение 2010-2018 гг. объем средств резидентов, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Украину как иностранные инвестиции, составил $8,4 млрд, или 22% от общего объема ПИИ за этот период.

По данным НБУ, такие операции украинский бизнес преимущественно осуществлял через Кипр ($4,1 млрд), Нидерланды ($1,54 млрд), Швейцарию ($0,53 млрд) и Австрию ($0,48 млрд).

Центробанк отмечает, что наибольшие объемы round tripping инвестиций наблюдались в течение 2010-2013 гг., когда они составляли около трети от общего объема ПИИ.

"В 2014-2015 гг. после политических изменений и начала военных действий на Востоке по таким операциям, наоборот, произошел отток средств из Украины. В 2016-2018 гг. чистый приток средств по таким операциям постепенно восстановился", – говорится в сообщении.

Национальный банк публикует данные по round tripping инвестиций ежегодно.

Теги: #инвестиции #возврат
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