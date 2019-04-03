Экономика

16:08 03.04.2019

НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

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НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

Национальный банк Украины (НБУ) до мая обнародует проект порядка применения санкция к банкам - нарушителям законодательства по финансовому мониторингу, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Банки валютного контроля несколько побаиваются. И мы понимаем эти опасения. Поэтому до конца месяца намерены опубликовать порядок применения санкций НБУ к банкам, которые нарушают законодательство с точки зрения финансового мониторинга", – сказал он, выступая в ходе организованной Центром экономической стратегии дискуссии "Приблизила ли валютная либерализация Украину к свободному движению средств с ЕС?" в Киеве в среду.

По словам О.Чурия, документ будет содержать механизм принятия решений по санкциям: как происходят проверки и принимаются заключения по ним, а также как банкам оспорить эти заключения, если они с ними не согласны.

"Мы хотим создать и показать прозрачный механизм применения санкций, что существует система комитетов, что это не решение одного человека – главы НБУ или его заместителя. Этасистема комитетов принимает решение на основании информации, полученной в ходе проверок", – подчеркнул он.

Он также анонсировал дальнейшие ослабление на валютном рынке, в частности, отмену обязательной продажи валюты, отмену лимитов на максимальную сумму репатриации дивидендов за границу, а также ограничения по выдаче кредитов в гривне для покупки валюты.

"Это те ограничения, которые мы планируем снимать в первую очередь… А другие ограничения, как снятие лимитов на инвестиции за границу для компаний и физических лиц, снятие ограничений по срокам расчетов за экспортно-импортные операции – они жестко привязаны к шагам, которые обязан сделать парламент для принятия пакета законопроектов BEPS, обмена налоговой информацией. Если бы мы сегодня сняли эти ограничения, то получили бы значительный отток капитала заграницу", – прокомментировал он.

В свою очередь, глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив, комментируя ход имплементации закона "О валюте", рекомендовала Нацбанку максимально быстро и открыто пройти трансформационный период внедрения новых законодательных норм.

"С одной стороны, много ответственности переложено на финансовые учреждения, в первую очередь, по финмониторингу. С другой стороны, мы иногда видим неготовность или опасения финансовой системы принимать эти решения. В результате – частный бизнес не получает ожидаемого улучшения, а наоборот, банки для перестраховки начинают требовать от клиентов еще больше документов и справок, что дает бизнесу ощущение, мол, вместо дерегуляции еще больше усилилась регуляция. В связи с этим у меня небольшая просьба к НБУ: скоординировать свое единое видение", – сказала она.

"Мы слышим от финансовых учреждений, что одно видение (законодательства о валюте – ИФ) у "контрольного" крыла НБУ, которое отвечает за финансовый мониторинг… а иное – у другого крыла", – добавила Ю.Ковалив.

Теги: #нбу #украина_выставка #санкции #чурий #финмониторинг
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