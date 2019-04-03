Экономика

15:31 03.04.2019

Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

1 мин читать
Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат в четырех областях страны.

"Горные территории Карпатского региона – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области, всегда находились в зоне особого внимания государства. Это территория почти 60 тыс. кв. км, с 715 горными населенными пунктами, подавляющее большинство из которых (94%) - села и почти 978 тыс. жителей", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины в среду.

Отмечается, что концепция базируется на четырех основных приоритетах: формирование конкурентной экономики горных территорий; развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры; развитие туристического потенциала; обеспечение экологической безопасности.

"Наша ключевая цель – превратить горные территории в успешные и инвестиционно привлекательные. А это возможно через внедрение новых подходов к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создание рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции развития этих территорий, приблизит выполнение стратегии ЕС по Карпатскому региону и даст толчок для выведения горных районов на качественно новый уровень", - подчеркивают в министерстве.

Теги: #карпаты #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 03.04.2019
Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

16:18 03.04.2019
Кабмин уточнил перечень лексредств, закупаемых международными организациями

Кабмин уточнил перечень лексредств, закупаемых международными организациями

15:20 03.04.2019
Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

14:11 03.04.2019
"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

13:55 03.04.2019
Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

13:39 03.04.2019
Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

13:39 03.04.2019
Кабмин одобрил госрегулирование цен входящих в Нацперечень лекарственных средств

Кабмин одобрил госрегулирование цен входящих в Нацперечень лекарственных средств

13:22 03.04.2019
Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

12:31 03.04.2019
Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

08:17 02.04.2019
В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС о поддержке анбандлинга

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу

"Антонов" закупит кресла у британской Pitch Aircraft Seating для самолетов семейства Ан-148/Ан-158 в Латинской Америке

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

Santander вложит 20 млрд евро в дигитализацию и технологии

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн – Минфин

ФГИ вновь выставляет на продажу 40% в ООО "Свит ласощив"

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

Правительство рассмотрит вопрос введения госстрахования находящихся в зоне риска онкозаболеваний граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА