Экономика

13:55 03.04.2019

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

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Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Около 20 субъектов предпринимательской деятельности в сфере страхования обоатились в Шевченковский районный суд Киева в связи с незаконным давлением, которое осуществляет Офис больших плательщиков налога Государственной фискальной службы, сообщил на заседании Кабинета министров Украины народный депутат Сергей Рудык.

Он перечислил перечень страховых компаний, в который, в частности, вошли "Арсенал Страхование", "Форте", "АСКО Медсервис", "Аэлита", "Украинский финансовый альянс", "Аура", "Фарлонг" и др.

"Было нарушено ряд норм КПК и других законодательных актов, вследствие чего были возбуждены уголовные дела, их имущество было изъято и незаконно удерживается более установленного законом срока уже", - отметил С.Рудык.

По его словам, обращение страховщиков было услышано Государственным бюро расследований и открыто дело.

"Я думаю, есть смысл и правительству принять необходимые меры. Они обратились ко мне, я изучил ситуацию, там налицо есть большое количество нарушений. Так не должно быть…", - отметил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман, поручил секретариату отработать реакцию Кабмина.

Теги: #рудык #страхование #украина #проверки #кабмин
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