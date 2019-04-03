"Антонов" закупит кресла у британской Pitch Aircraft Seating для самолетов семейства Ан-148/Ан-158 в Латинской Америке

ГП "Антонов" (Киев), ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, заключил контракт с фирмой-производителем кресельного оборудования Pitch Aircraft Seating Systems Ltd (Великобритания) на поставку легких кресел PF3000, которые будут устанавливаться на самолеты семейства Ан-148/Ан-158 на производственных мощностях предприятия-заказчика.

"Мы сделали новый шаг в направлении модернизации семейства региональных пассажирских самолетов Ан-1х8, сохраняя высокий комфорт для пассажира и улучшая характеристики самолетов. В частности, пассажировместимость Ан-158 увеличена до 102 пассажиров, а вес самолета в целом снижен. С удовольствием ждем начала работы с командой фирмы Pitch", - цитируется в сообщении президент ГП "Антонов" Александр Донец

Как отмечается на официальной странице "Антонова" в Facebook, кресла PF3000 производства компании Pitch конкурентоспособны, обеспечивают снижение веса интерьера самолета одновременно повышая комфорт пассажира путем увеличения его индивидуального пространства. При этом кресла также отличаются простотой технического обслуживания.

"Мы видим большой потенциал для нашего взаимодействия (с ГП "Антонов" – ИФ) на последующие годы", - отметил руководитель фирмы Pitch Гарри Дой (Gary Doy).

В фарватере заключенного "Антоновым" соглашения, лизинговая компания SAAL (Кипр) подписала контракт с фирмой Pitch на переоборудование креслами PF3000 самолетов Ан-158, которые будут эксплуатироваться авиакомпаниями Южной Америки.

"Это сотрудничество позволит нам модернизировать интерьер кабины самолетов Ан-148/Ан-158 для наших клиентов в Латинской Америке… Переоборудование самолетов позволит достаточно эффективно эксплуатировать их, обеспечивая приемлемую цену в сочетании с гарантией на пять лет. Самолеты семейства Ан-148/Ан-158, которые могут базироваться практически на любом аэродроме, включая высокогорные, являются идеальными для работы в условиях Южной Америки", - отметил президент компании SAAL Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес (Ralf-Dieter Montag-Girmes).

Pitch Aircraft Seating Systems Ltd – британский производитель авиационных кресел с фиксированной спинкой. PF3000 – новый продукт компании, легкое кресло, сертифицированное по требованиям 16g (C127b) и спроектированное для оптимизации личного пространства пассажира с одновременным сокращением эксплуатационных расходов для авиакомпаний. Введено в эксплуатацию в 2018 году, установлено на самолетах семейств А320 и Boeing 737.

Компания SAAL, подразделение International Aircraft Leasing Holdings (IALH), специализируется на продаже и лизинга новых и бывших в употреблении самолетов.

Как сообщалось, "Антонов" презентует свои новые проекты на 12-й международной авиавыставке AeroIndia 2019, которая пройдет 20-24 февраля в Бангалоре (Индия).

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".