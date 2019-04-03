"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

Агропромышленный холдинг "Астарта" по состоянию на 3 апреля уже посеяла 18 тыс. га сахарной свеклы, или 50% плана.

Как сообщается в пресс-релизе "Астарты", в этом году благодаря погодным условиям посевная кампания стартовала раньше: с 20 марта. В западных областях Украины агрофирмами холдинга также начался посев подсолнечника, который в настоящее время проведен на 2 тыс. га.

В компании указали, что для "Астарты" это первый комплексно цифровой производственный сезон - платформа Agri Managеment, разработанная дочерней IT-структурой "Астарты" "Агри Чейн", внедряется во всех агрофирмах. В режиме пилотного проекта программа в прошлом году была протестирована на нескольких предприятиях.

"В этом году мы вышли в поле, интегрировав производственные и бизнес-процессы в области растениеводства в единую программу Agri Managеment. Agri Managеment – это система планирования, учета и анализа главных производственных операций в онлайн-режиме. Еще один мобильный инструмент, WMS (warehouse management system), который основывается на технологии штрихкодирования, вводим для контроля перемещения и использования материально-технических ресурсов", - цитируется в сообщении операционный директор агропромхолдинга Желько Эрцег.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы.

Агропромхолдинг по итогам 2017 года получил EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем за 2016 год. Консолидированная выручка возросла на 24,3% – до EUR458,6 млн.

За первое полугодие 2018 года чистая прибыль "Астарты" составила EUR37,25 млн, что на 48,7% ниже этого показателя по итогам первого полугодия 2017 года. Консолидированная выручка сократилась на 30% – до EUR175,12 млн.