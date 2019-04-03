Экономика

13:25 03.04.2019

Santander вложит 20 млрд евро в дигитализацию и технологии

1 мин читать

Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, инвестирует 20 млрд евро в дигитализацию операций и новые технологии в следующие четыре года в рамках среднесрочного плана развития.

Инвестиции в технологии и дигитализацию, как ожидается, "позволят улучшить пользовательский опыт для дальнейшего увеличения лояльности клиентов, а также сократить расходы", говорится в презентации ко Дню инвестора, проводимого банком в Лондоне 3 апреля.

Среди других ключевых параметров плана развития Banco Santander - улучшение операционных показателей, а также распределения капитала. Банк намерен добиться экономии на ежегодных расходах в размере 1,2 млрд евро, а также направлять капитал в наиболее прибыльные сегменты бизнеса.

Banco Santander подтвердил основные финансовые цели, в том числе поддержание показателя рентабельности материального капитала (RoTE) на уровне 13-15%, а также показателя достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) на уровне 11-12% в среднесрочной перспективе.

Кроме того, банк намерен увеличить долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов до 40-50%.

Для быстрой реализации этой стратегии банк переходит к новой, упрощенной структуре менеджмента, в частности, создает единое руководство для операций в Европе, Южной Африке и Северной Америке, говорится в пресс-релизе.

Акции Banco Santander прибавляют в цене 1,8% на торгах в Мадриде в среду.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС о поддержке анбандлинга

Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

Окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

"Антонов" закупит кресла у британской Pitch Aircraft Seating для самолетов семейства Ан-148/Ан-158 в Латинской Америке

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн – Минфин

ФГИ вновь выставляет на продажу 40% в ООО "Свит ласощив"

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА