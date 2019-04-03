Экономика

13:24 03.04.2019

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн – Минфин

1 мин читать
Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн – Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн.

Такие предварительные данные Госказначейства сообщил Минфин в среду.

"Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184,0 млн грн (3,0% от росписи)", – отмечается в пресс-релизе министерства.

Согласно ему, за счет ОВГЗ госбюджет был профинансирован на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $1 млрд и EUR38,7 млн), на EUR529,2 млн был привлечен кредит под гарантию Всемирного банка и на $350 млн доразмещены еврооблигации с погашением в 2028 году.

Минфин указывает, что в первом квартале 2019 доходы госбюджета выросли на 8,7% к аналогичному период 2018 года – до 210,5 млрд грн, составив 95,3% от росписи, в том числе доходы общего фонда – 178,2 млрд грн, или 91,8% от росписи.

Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.

Теги: #госбюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 03.04.2019
Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

19:11 01.04.2019
Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

14:23 26.03.2019
Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

19:56 20.03.2019
Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

Порошенко подписал изменения в госбюджет-2019, уточняющие объемы трансфертов местных бюджетов в связи с отменой выборов в громадах из-за военного положения

16:36 15.03.2019
Дефицит госбюджета за 2 мес.-2019 составил 13,6 млрд грн – Минфин

Дефицит госбюджета за 2 мес.-2019 составил 13,6 млрд грн – Минфин

15:53 26.02.2019
Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн – Госказначейство

Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн – Госказначейство

16:57 18.02.2019
Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 11,3 млрд грн - Порошенко

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 11,3 млрд грн - Порошенко

17:55 12.02.2019
Программа МВФ включает возможность финансирования госбюджета – представитель Фонда

Программа МВФ включает возможность финансирования госбюджета – представитель Фонда

12:31 12.02.2019
"Наш край": Правительство должно запретить олигархам дважды снимать деньги с людей за установление газовых счетчиков

"Наш край": Правительство должно запретить олигархам дважды снимать деньги с людей за установление газовых счетчиков

21:12 01.02.2019
Госбюджет за январь-2019 недовыполнен по доходам на 10,8% - Госказначейство

Госбюджет за январь-2019 недовыполнен по доходам на 10,8% - Госказначейство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС о поддержке анбандлинга

Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

Окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

"Антонов" закупит кресла у британской Pitch Aircraft Seating для самолетов семейства Ан-148/Ан-158 в Латинской Америке

"Астарта" завершила сев сахарной свеклы на 50% площадей

Santander вложит 20 млрд евро в дигитализацию и технологии

Гройсман поручил "Нафтогазу" продавать газ для населения дешевле текущей цены PSO в 8,55 грн/куб. м

ФГИ вновь выставляет на продажу 40% в ООО "Свит ласощив"

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

Правительство рассмотрит вопрос введения госстрахования находящихся в зоне риска онкозаболеваний граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА