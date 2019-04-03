Экономика

13:22 03.04.2019

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

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Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и государством-агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

А.Аваков отметил, что соответствующее решение принято на основании анализа перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в РФ. "Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет", - добавил министр.

Речь, в частности, идет о том, что ранее принятые запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые осуществлялись воздушными судами, не зарегистрированными в РФ.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая – "Аэрофлот".

Аналогичные санкции введены в отношении госавиакомпаний РФ "224 летный отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром-Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Трансаэро", "Уральские авиалинии", "Якутия", "Ямал" и др. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих российских авиакомпаний.

В свою очередь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 25 октября 2015 года ввело полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины.

В ноябре того же года Госавиаслужба Украины уведомила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Теги: #авиарейсы #кабмин
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