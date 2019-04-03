Экономика

13:19 03.04.2019

Правительство рассмотрит вопрос введения госстрахования находящихся в зоне риска онкозаболеваний граждан

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Правительство рассмотрит вопрос введения госстрахования находящихся в зоне риска онкозаболеваний граждан

Начиная с 2020 года в Украине необходимо внедрить механизм гарантирования финансирования лечения онкологических заболеваний, возможно, через государственное страхование людей, находящихся в зоне риска, предложил премьер министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что, по крайне мере, с 2020 года надо внедрить механизм гарантирования человеку получения всего финансирования на лечение, возможно, через механизм страхования, даже государственного страхования. Застраховать каждого гражданина Украины, который в зоне риска от онкологического заболевания", - сказал премьер на заседании Кабинета министров среду.

При этом он отметил, что это может сделать Национальная служба здоровья Украины.

"Надо найти механизм каким образом таких людей защитить. Время у нас есть", - подчеркнул В.Гройсман

Теги: #риск #гройсман #онкология
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