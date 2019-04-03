Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 0,915 млрд грн
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 3 апреля сократился на 0,915 млрд грн (на 0,25%) – до 366,087 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 1,025 млрд грн, до 756,608 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - сократился на 0,410 млрд грн, физлиц – почти не изменился, портфель нерезидентов –увеличился 0,290 млрд грн
Официальный курс на 3 апреля– 26,974158 грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 29.03
|757873.81
|337106.71
|367258.73
|25243.40
|7962.82
|20302.16
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.04
|757632.74
|337102.50
|367002.71
|25235.06
|7931.40
|20361.06
|на 03.04
|756608.22
|337102.50
|366087.44
|24825.45
|7941.48
|20651.35
Данные: НБУ