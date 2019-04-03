Экономика

13:18 03.04.2019

Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 0,915 млрд грн

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Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 3 апреля сократился на 0,915 млрд грн (на 0,25%) – до 366,087 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 1,025 млрд грн, до 756,608 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - сократился на 0,410 млрд грн, физлиц – почти не изменился, портфель нерезидентов –увеличился 0,290 млрд грн

Официальный курс на 3 апреля– 26,974158 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата  Всего  НБУ  Банки  Юрлица  Физлица  Нерезиденты 
на 03.01  755704.22  348099.56  374442.79  20738.80  6073.71  6349.36 
на 01.02  758885.20  342123.89  374956.39  22945.25  6648.46  12211.22 
на 01.03  743785.12  337106.71  362341.56  23733.30  7208.96  13394.59 
на 29.03  757873.81  337106.71  367258.73  25243.40  7962.82  20302.16 
на 01.04  757724.92  337106.71  367085.37  25287.86  7932.90  20312.09 
на 02.04  757632.74  337102.50  367002.71  25235.06  7931.40  20361.06 
на 03.04  756608.22  337102.50  366087.44  24825.45  7941.48  20651.35 

 

Данные: НБУ

Теги: #нацбанк
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