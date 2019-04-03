Экономика

10:18 03.04.2019

"Вода Донбасса" не нашла нового поставщика э/э и ограничена в электроснабжении

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"Вода Донбасса" не нашла нового поставщика э/э и ограничена в электроснабжении

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" ограничило электроснабжение коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое не смогло найти нового поставщика электроэнергии, сообщил оператор системы распределения.

"Электроснабжение было ограничено по причине того, что у КП "Вода Донбасса" окончился 90-дневный договор с ГП "Укринтерэнерго", а договор с новым поставщиком не был заключен", - сообщили в "ДТЭК ПЭ".

Согласно закону "О рынке электрической энергии" и правилам розничного рынка - оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требование поставщика "последней надежды" и прекратить электроснабжение потребителям, у которых нет договора на поставку.

По заявке "Укринтэрэнерго" уже отключены от электроэнергии часть объектов КП, в частности, насосная "Белокузьминовка", подстанция 110 кВ "Клебан Бык" (обе - Константиновский район) и насосная 1-го подъема (Мариуполь).

В "ДТЭК ПЭ" сообщили, что "Вода Донбасса" не допустила сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия. Кроме того, неизвестные вооруженные лица в военной форме блокировали работу сотрудников оператора системы распределения, препятствуя процедуре отключения. По факту инцидента компания обратилась в правоохранительные органы.

Для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям "Вода Донбасса" обязана заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, о чем необходимо сообщить оператору системы распределения, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Облэнерго разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны заключить новые договора на распределение и поставку. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, включая водоканалы, не смогли заключить новые соглашения, перейдя на потребление э/э от "поставщика последней надежды" на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у других поставщиков. Услугами ПНН можно пользоваться максимум 90 дней.

По данным госрегулятора НКРЭКУ, задолженность КП за э/э по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 млрд грн, увеличившись за три месяца 2019-го еще на 0,2 млрд грн.

"Вода Донбасса" в конце марта объявила тендер на поставку 356 млн кВт-ч э/э ожидаемой стоимостью до 954 млн грн (в среднем 2,7 грн за кВт-ч с НДС). Аукцион намечен на 31 мая.

Теги: #вода_донбасса #украина
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