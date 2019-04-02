Нефть дорожает 3-й день, цена Brent - выше $69,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник третий день подряд на сигналах сокращения добычи в ОПЕК, сообщает Dow Jones.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 кв подорожали на $0,33 (0,48%) и торгуются на уровне $69,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,78 (1,27%) - до $62,37 за баррель. Это максимальный уровень за последние пять месяцев.

С начала текущего года цена WTI подскочила более чем на 37%.

"Март продемонстрировал ясные признаки того, что ОПЕК+ остаются приверженными соглашению о сокращении производства и экспорта, объявленному в прошлом году, - отмечают аналитики Kpler. - Проблемы в Венесуэле приводят к снижению поставок, их объем к месяца опустился ниже 1 млн б/с впервые за более чем пять лет. Даже Алжир, показавший рекордный объем в феврале, в марте уменьшил поставки на 316 тыс. б/с нефти".

Также инвесторы ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Аналитики ожидают, что они сократились на минувшей неделе на 900 тыс. б/с.