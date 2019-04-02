Wizz Air возобновляет выполнение рейсов Киев-Люблин с 30 июня

Wizz Air (Венгрия), одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний, с 30 июня 2019 года возобновит выполнение рейсов по сезонному маршруту Киев-Люблин (Польша) дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, билеты на указанное направление можно купить по цене от EUR19,99 в одну сторону.

С учетом рейса Киев-Люблин, Wizz Air сейчас предлагает украинским пассажирам 46 маршрутов в 13 стран.

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.