Экономика

18:06 02.04.2019

Wizz Air возобновляет выполнение рейсов Киев-Люблин с 30 июня

1 мин читать
Wizz Air возобновляет выполнение рейсов Киев-Люблин с 30 июня

Wizz Air (Венгрия), одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний, с 30 июня 2019 года возобновит выполнение рейсов по сезонному маршруту Киев-Люблин (Польша) дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, билеты на указанное направление можно купить по цене от EUR19,99 в одну сторону.

С учетом рейса Киев-Люблин, Wizz Air сейчас предлагает украинским пассажирам 46 маршрутов в 13 стран.

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #киев #авиарейс #wizz_air #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:01 02.04.2019
В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

13:01 02.04.2019
В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

В Киеве полиция проверяет сообщения о минировании четырех режимных объектов

12:00 02.04.2019
Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

Поезд Киев-Варшава с 5 апреля будет проходить таможенный контроль на станции "Киев-Пассажирский"

11:17 02.04.2019
Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

Бизнес-центр "ModnaVilla" горит на левом берегу Киева

06:05 02.04.2019
В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

15:44 01.04.2019
Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

Сообщение о минировании торгового центра в Киеве оказалось ложным - полиция

13:22 01.04.2019
Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

Около 2 тыс. человек эвакуируют полицейские из ТЦ в центре Киева из-за сообщения о минировании

11:39 01.04.2019
По факту фальсификации избирательного протокола в Соломенском районе Киева возбудили дело

По факту фальсификации избирательного протокола в Соломенском районе Киева возбудили дело

21:23 31.03.2019
Голосование на выборах президента Украины на участке в Варшаве продлили минимум на полчаса – секретарь

Голосование на выборах президента Украины на участке в Варшаве продлили минимум на полчаса – секретарь

17:42 31.03.2019
Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

Денисова посетила в Киевском СИЗО Вышинского и лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

Окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка

Украина за 3 мес. снизила импорт газа на 14,8%

Глава Совета НБУ допускает некоторую девальвацию гривни во 2-й половине лета с укреплением в начале осени

Украина за 3 мес. увеличила транзит газа на 4,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дорожает 3-й день, цена Brent - выше $69,3 за баррель

Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать во Францию, YanAir в Швецию, Ирак и Германию

"Нафтогаз" подписал договор с норвежской юрфирмой Wikborg для тяжбы с "Газпромом" еще на EUR14 млн

"ДТЭК Нефтегаз" приступил к программе глубокого бурения в Полтавской области

"Укрзализныця" подтвердила запуск регулярного пассажирского поезда Кошице - Мукачево с июня

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

UTG планирует до конца 2022 г. построить в Днепре МФК Alfa Mall стоимостью $100 млн

Ferrexpo принудительно выкупит акции у миноритариев Полтавского ГОКа

Средняя зарплата в сельском хозяйстве за январь-февраль выросла на 24,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА