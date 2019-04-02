Экономика

16:44 02.04.2019

Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

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Арбитраж не будет рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом" ни в этом, ни в следующем году

Стокгольмский арбитраж не будет в ближайшие два года рассматривать иск "Газпрома" о расторжении контракта с "Нафтогазом Украины" на поставку транзит газа через территорию Украины, говорится в отчетности российской компании.

"Газпром" направил этот иск в арбитраж еще в апреле 2018 года. В мае "Нафтогаз" предъявил встречные требования. В июле украинская компания подала в Стокгольмский арбитраж просьбу через суд пересмотреть тариф на транзит газа и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за пересмотр тарифа с марта 2018 по декабрь 2019 г. "Газпром" подал ответ на просьбу об арбитраже.

"В сентябре 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты принял решение о консолидации данных разбирательств. 28 декабря 2018 года сформирован состав арбитража. Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года", - говорится в отчете компании.

Теги: #нафтогаз #газпром #стокгольмский_арбитраж
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