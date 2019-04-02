UTG планирует до конца 2022 г. построить в Днепре МФК Alfa Mall стоимостью $100 млн

Консалтинговая компания UTG (Киев) совместно с партнером-девелопером DC Evolution (Лондон) планирует до конца 2022 года реализовать в Днепре проект многофункционального комплекса Alfa Mall общей площадью 105 тыс. кв. м с пятью жилыми домами и торгово-развлекательным центром.

"В этом проекте UTG в партнерстве с владельцами DC Evolution впервые выступит не просто брокером, а соинвестором и управляющей компанией. Это наш личный проект в Днепре, мы ведем его полный цикл ", – сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова во время Retail&Development Business Expo-2019, прошедшей в конце прошлой недели в Киеве.

Как она уточнила агентству "Интерфакс-Украина", объем инвестиций в проект составит более $100 млн, участники проекта намерены использовать собственные и кредитные средства.

МФК Alfa Mall планируется построить по ул.Запоржское шоссе, 25. Общая площадь проекта составит 105 тыс. кв. м, арендная – 52 тыс. кв. м. Реализовать проект планируют в два этапа. Начало строительства запланировано на 2020 год, завершение – на конец 2022 года.

В торговом центре разместятся продовольственный супермаркет (8 тыс. кв. м) с выходом к паркингу, кинотеатр (4 тыс. кв. м), развлекательные зоны для детей (4 тыс. кв. м), а также фитнесс-центр (3 тыс. кв. м), соединенный с жилым комплексом и развивающим парком на крыше. Договора аренды UTG пока не подписывает.

"Мы сделали ставку на то, что разместили универмаги, которых нет в Днепре. Соответственно, весь Днепр и Запорожье будут посещать этот объект. Почему Запорожье? На сегодняшний день новых проектов там нет, надеюсь, в ближайшие два-три года там что-то появится, но я думаю, мы будем первыми", – отметила Е.Локтионова.

По ее оценкам, планируемая стартовая посещаемость ТРЦ составит 25-28 тыс. человек в день с ежегодным ростом до 15%.

По словам Е.Локтионовой, средняя вакантность торговых площадей в Днепре составляет 6,2%. Уровень обеспеченности торговыми площадями также низок – на 1 тыс. жителей приходится 376 кв. м. На 2019-2020 год запланировано к вводу в эксплуатацию около 45 тыс. кв. м, тогда как текущий потенциал неохваченного спроса на рынке Днепра достигает 93 тыс. кв. м.

Кроме того, проект включает пять жилых домов бизнес-класа, рассчитанный на 500 квартир.

Инфраструктура МФК также включает паркинг на 1,5 тыс. машиномест.

Как сообщалось, президент девелоперской компании DС Evolution Игорь Мельник приобрел долю в уставном капитале "Украинской торговой гильдии" (UTG, Киев), а также вошел в правление компании в должности вице-президента в 2016 году.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 апреля 2019 года доля 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.

Компания DC Evolution Llp (Лондон) владеет 60% DC Evolution Украина, возглавляемой директором Андреем Рыжиковым.