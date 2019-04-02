Экономика

13:58 02.04.2019

Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно после значительного роста накануне

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Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно после значительного роста накануне

Фондовые индексы Западной Европы движутся слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, инвесторы продолжают следить за ситуацией с выходом Великобритании из Евросоюза и корпоративными новостями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:08 мск уменьшился на 0,05%, до 383,48 пункта. Накануне индикатор подскочил на 1,2%, рекордными темпами с февраля.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,03%. Германский DAX снизился на 0,02%, испанский IBEX 35 - 0,03%, итальянский FTSE MIB потерял 0,25%,.

Накануне британский парламент в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit, вынесенные на рассмотрение в понедельник. В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit и вариант, согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе.

Во вторник члены кабинета министров во главе с премьер-министром Терезой Мэй проведут пятичасовое заседание, посвященное дальнейшим действиям.

Акции Thales SA дешевеют на 0,4% после того, как французский производитель оборонной электроники объявил о закрытии сделки по приобретению нидерландской Gemalto NV, одного из крупнейших производителей смарт-карт в мире, за 4,76 млрд евро.

О сделке стало известно в конце 2017 года. В результате Gemalto была объединена с цифровыми активами Thales и теперь будет функционировать в качестве одного из семи подразделений компании, сохранив свой бренд.

Стоимость акций датской логистической компании DSV увеличивается на 2,1%, швейцарской Panalpina Welttransport Holding - на 3,1% на новости об их слиянии.

Рыночная стоимость британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Plc снижается на 1,7% на сообщении Financial Times о том, что авиакомпания Singapore Airlines приостановила полеты двух самолетов Boeing 787 Dreamliner из-за проблем с турбинами.

Курс ценных бумаг производителей пива Carlsberg и Heineken поднимается более чем на 1% после того, как аналитики Barclays оценили акции этих компаний "выше уровня рынка" благодаря расширению их присутствия в премиальном сегменте.

Капитализация шведского банка Swedbank растет на 4,7%, французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard - на 1,6%, британской табачной компании British American Tobacco - на 1,7%, итальянского банк Intesa - снижается на 0,4%.

Теги: #ес #индексы #фондовый_рынок
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