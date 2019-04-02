Экономика

13:04 02.04.2019

Окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка

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Окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка

Окружной административный суд Киева объявил перерыв в деле по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о национализации ПриватБанка, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание пройдет 18 апреля, оно также пройдет в закрытом режиме, уточнили участники процесса.

Как сообщалось, 1 апреля Окружной админсуд Киева завершил слушание данного дела по существу, предоставив сторонам время до вторника для подготовки к судебным прениям.

В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года.

К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Теги: #приватбанк #суд #коломойский
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