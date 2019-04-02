Израильская Perion Network купила украинский стартап Captain Growth за $3,75 млн

Изральская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications (Captain Growth) за $3,75 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Perion Network, часть денег будут выплачены наличными при поглощении компании. Оставшаяся часть суммы привязана к достижению определенных KPI в последующие два года с момента заключения сделки.

"Благодаря запатентованной технологии Captain Growth - Value Unlock - наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время - для беспрецедентного межканального взаимодействия", - заявил CEO Perion Network Дорон Герстель, которого цитирует пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе Perion Network, приобретение стартапа не окажет существенного влияния на ее финансовые результаты.

Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов.

Компания основана в 1999 году под названием IncrediMail, в 2011-м сменила название и вид деятельности с развития почтового агента на рекламную деятельность.

Septa Communications - украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием Билашем и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Ее проект Captain Growth представляет собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговыми активностями клиентов.