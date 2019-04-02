Экономика

09:28 02.04.2019

Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

3 мин читать
Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

Норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около десятка компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

Как сообщается в отчете Scatec Solar за 2018 год, компания получила 51% в Rengy Bioenergy, остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development. В конце 2018 года компании начали строить СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт и стоимостью EUR52 млн, 70% из которых предоставили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк реконструкции и развития. Планируется, что станция заработает в текущем году.

Читайте новости на сайте "Энергореформа"

Вначале текущего года норвежцы также начали строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Они приобрели 100% ООО "Чиста Энергия 2011", которое осуществляет строительство, его стоимость оценивается в EUR35 млн., 70% из которых предоставили ЕБРР и Датский банк развития (FMO). Как ожидается, станция начнет работать в конце года.

Помимо двух указанных СЭС, получивших финансирование, Scatec Solar имеет портфель проектов на 174 МВт, находящихся в запасе. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт стоимостью EUR193 млн, отмечается в отчете. Проекты Scatec Solar еще на 163 МВт находятся в стадии разработки.

Для их осуществления в 2018 году компания также учредила Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".

"Атлас Кэпитал Энерджи" весной текущего года анонсировало строительство солнечной электростанции в Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт.

В январе 2019 года Scatec Solar подписало меморандум с украинской SM Invest & Construction, собственникам которой принадлежит ООО "Прогресовка Солар Б.В.", соглашение о покупке проекта строительства СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской области, в частности вблизи сел Ташино и Прогрессовка на территории Березанской объединенной территориальной громады.

"Гринтэко СЭС" планировало строить СЭС на 90 МВт на 82 га в Чигиринском районе Черкасской области (на территории Рацевского сельсовета).

Как сообщается на сайте "Богуславэнерджи", в августе-декабре текущего года компания планирует ввести СЭС на 54 МВт.

Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем втрое - с EUR175 млн до EUR490, тогда как EBITDA увеличилась всего на 17% - с EUR82 млн до EUR100 млн. Компания отмечает существенное снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году.

С 2020 года в Украине снижается "зеленый" тариф для вводимых СЭС на 10%. Помимо этого, на рассмотрении парламента находится законопроект о внедрении "зеленых" аукционов, который призван изменить механизм ценообразования в Украине на энергию возобновляемых источников энергии.

Теги: #инвестиции #scatec_solar #украина #энергетика #сэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:30 02.04.2019
Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Послы G7 одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

09:25 02.04.2019
Китайская Sinosure может предоставить "Нафтогазу" страховое покрытие на $1 млрд

Китайская Sinosure может предоставить "Нафтогазу" страховое покрытие на $1 млрд

09:20 02.04.2019
Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов президента, несмотря на возможное нарастание напряжения

08:17 02.04.2019
В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Закарпатской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:54 02.04.2019
Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

Послы G7одобрили выводы ОБСЕ относительно выборов в Украине

07:40 02.04.2019
Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

Во Львове впервые демонтируют многоэтажный жилой дом, построенный без документов

07:19 02.04.2019
Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

06:05 02.04.2019
В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

В Киеве разоблачили предпринимателя, который в обход закона изготовлял и торговал мобильными телефонами "APPLE"

05:03 02.04.2019
Экс-начальник почтового отделения на Харьковщине, присвоившая более 150 тыс. грн, получила условный срок и заплатит штраф

Экс-начальник почтового отделения на Харьковщине, присвоившая более 150 тыс. грн, получила условный срок и заплатит штраф

04:06 02.04.2019
Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Китайская Sinosure может предоставить "Нафтогазу" страховое покрытие на $1 млрд

Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Boeing может завершить обновление ПО для 737 MAX в "ближайшие недели"

Нефть продолжает дорожать после скачка накануне

Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

Нефть дорожает и торгуется близко к максимуму 2019г, Brent выросла до $68,45 за баррель

Смена власти в Украине может оживить рынок недвижимости при отсутствии колебаний курса гривни – застройщики

Приход молодой команды к власти может ускорить рыночные процессы – "Молочный альянс"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА