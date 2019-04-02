Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

Норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около десятка компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

Как сообщается в отчете Scatec Solar за 2018 год, компания получила 51% в Rengy Bioenergy, остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development. В конце 2018 года компании начали строить СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт и стоимостью EUR52 млн, 70% из которых предоставили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк реконструкции и развития. Планируется, что станция заработает в текущем году.

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Вначале текущего года норвежцы также начали строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Они приобрели 100% ООО "Чиста Энергия 2011", которое осуществляет строительство, его стоимость оценивается в EUR35 млн., 70% из которых предоставили ЕБРР и Датский банк развития (FMO). Как ожидается, станция начнет работать в конце года.

Помимо двух указанных СЭС, получивших финансирование, Scatec Solar имеет портфель проектов на 174 МВт, находящихся в запасе. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт стоимостью EUR193 млн, отмечается в отчете. Проекты Scatec Solar еще на 163 МВт находятся в стадии разработки.

Для их осуществления в 2018 году компания также учредила Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".

"Атлас Кэпитал Энерджи" весной текущего года анонсировало строительство солнечной электростанции в Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт.

В январе 2019 года Scatec Solar подписало меморандум с украинской SM Invest & Construction, собственникам которой принадлежит ООО "Прогресовка Солар Б.В.", соглашение о покупке проекта строительства СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской области, в частности вблизи сел Ташино и Прогрессовка на территории Березанской объединенной территориальной громады.

"Гринтэко СЭС" планировало строить СЭС на 90 МВт на 82 га в Чигиринском районе Черкасской области (на территории Рацевского сельсовета).

Как сообщается на сайте "Богуславэнерджи", в августе-декабре текущего года компания планирует ввести СЭС на 54 МВт.

Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем втрое - с EUR175 млн до EUR490, тогда как EBITDA увеличилась всего на 17% - с EUR82 млн до EUR100 млн. Компания отмечает существенное снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году.

С 2020 года в Украине снижается "зеленый" тариф для вводимых СЭС на 10%. Помимо этого, на рассмотрении парламента находится законопроект о внедрении "зеленых" аукционов, который призван изменить механизм ценообразования в Украине на энергию возобновляемых источников энергии.