Экономика

19:10 01.04.2019

Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

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Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

Продление Кабинетом министров срока действия лояльных требований к предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) относительно уровня расчетов перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ является необоснованным и создаст дополнительную финансовую нагрузку на НАК, считают в компании

"Практика принудительного кредитования группой "Нафтогаз" предприятий ТКЭ в соответствии с решением правительства приведет к ухудшению финансового состояния компании, снижению платежной дисциплины участников рынка и созданию благоприятных условий для кражи газа", – отмечается в пресс-релизе "Нафтогаза".

В НАКе акцентировали внимание на том, что заниженные требования к уровню расчетов были введены на срок до 1 апреля 2019 года для урегулирования вопроса теплоснабжения в проблемных населенных пунктах и недопущения отключения газа предприятиям теплокоммунэнерго в отопительный сезон. Продление до 1 мая срока действия заниженного уровня расчетов в результате недополучения "Нафтогазом" средств создаст дополнительную финансовую нагрузку на компанию в сумме более 787 млн грн, что в свою очередь, среди прочего, также снизит возможности по инвестированию в добычу газа.

По данным компании, в настоящее время задолженность перед ней предприятий ТКЭ составляет около 40,5 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля в некоторых городах, в частности, Днепре, Одессе, Херсоне завершился отопительный сезон.

Теги: #нафтогаз #газ #ткэ #кабмин
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