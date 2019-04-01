Экономика

19:11 01.04.2019

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

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Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2019 года составили 85,737 млрд грн, что на 10% меньше планового показателя и на 4,4% больше по сравнению с показателем за март-2018. Общий фонд получил 77,37 млрд грн – недовыполнение относительно плана составило 7,4%, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно информации Госказначейства, доходы госбюджета за январь-март 2019 года составили 210,507 млрд грн, что ниже плана на 4,9% и выше прошлогоднего показателя за этот период на 8,7%.

последует

Теги: #поступления #госбюджет
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