Экономика

18:16 01.04.2019

Нефть дорожает и торгуется близко к максимуму 2019г, Brent выросла до $68,45 за баррель

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Нефть дорожает и торгуется близко к максимуму 2019г, Brent выросла до $68,45 за баррель

Нефтяной рынок продолжает подниматься в понедельник после рекордного за 10 лет ралли по итогам первого квартала.

Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 увеличилась на $0,87 (1,29%) - до $68,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысилась на $0,81 (1,35%), до $60,95 за баррель.

Инвесторы позитивно оценивают сильные статданные из Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и новость об очередном снижении числа буровых установок в США.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

Тем временем в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 8, до 816 единиц. Таким образом, с середины прошлого ноября показатель упал на 72.

"Цена на американскую нефть начала неделю на отметке выше $60 за баррель на фоне сокращения поставок, - сказал аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Робби Фрэйзер. - Опасения по поводу торговых войн и возможного ослабления мировой экономики по-прежнему остаются ограничивающим фактором, однако рост оптимизма по поводу торговых переговоров США с Китаем несколько поддержал котировки".

Теги: #цены #нефть
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