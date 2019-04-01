Смена власти в Украине может оживить рынок недвижимости при отсутствии колебаний курса гривни – застройщики

Столичные девелоперы позитивно оценивают предварительное лидерство Владимира Зеленского по результатам первого тура президентских выборов в Украине и рассчитывают на оживление рынка, в то же время давление на рынок могут оказать колебания курса национальной валюты, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" участники рынка.

"Только положительные ожидания (по результатам первого тура – ИФ), изменения могут быть позитивные как во всей системе, так и в строительной отрасли, в частности… Сфера недвижимости – самая бурно развивающаяся отрасль в мире, и если у нас обеспечат верховенство права собственности, то строительство будет в Украине процветать", - отметил основатель и генеральный директор компании "Т.М.М." Николай Толмачев.

По его мнению, в изменениях нуждается, в первую очередь, сфера госстройархконтроля, земельные отношения, также "нужно вернуть верховенство права собственности, которое у нас разрушено".

"Если у команды будут те же личные качества, что и у лидера, то это может быть очень большой сдвиг… Конечно, нужно еще пройти парламентские выборы, но в любом случае от первого лица зависит очень много", - сказал Н.Толмачев.

Управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов также позитивно оценивает предварительные результаты выборов для рынка. "Я считаю, что возможная смена власти окажет позитивное влияние на имидж Украины, как страны, способной повсеместно продолжать начатые реформы, ведь демократические выборы – одна из основополагающих общественных реформ. В связи с этим уверен, что в нашей стране возможно оживление на всех рынках, притом приход иностранных инвестиций не заставит себя долго ждать", - отметил он.

В то же время В.Кононов подчеркнул, что рынок жилья будет зависеть, в первую очередь, от курса гривни и стабильности в стране в целом. "На рынок недвижимости влияет любая нестабильность в стране вне зависимости от победившего кандидата на выборах. Главное сейчас, чтобы в городе и стране не было обострение ситуации. На ценовую ситуацию может повлиять колебание курса валют, который удерживался последнее время, давая рынку развиваться. Изменения стоимости доллара могут приостановить спрос на жилье и в первую очередь на долгосрочные программы рассрочки в новостроях", - отметила директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

По ее данным, по результатам января-марта 2019 года на рынке жилья из 10 покупателей шесть ушло с вторичного рынок на первичный. "Люди предпочитают покупать новостройки в рассрочку, а не "вторичку". Спрос на качественное первичное жилье есть, и он будет расти, поскольку это единственные способ сохранения капитала для украинцев", - прокомментировала А.Лаевская.

Кроме того, по ее словам, а первые месяцы 2019 года в компании "Интергал-Буд" наблюдают вливание денег в рынок первичного жилья граждан, работавших или работающих за границей.

В то же время, как отметил исполнительный директор Конфедерации строителей Украины (КБУ) Виталий Грусевич, рынок может незначительно замедлится в период между выборами за счет торможения у некоторых девелоперов.

"Система, к сожалению, не стала более прозрачной. Поэтому каждый старается использовать не только свои ресурсы, но и сэкономить за счет политических ресурсов. Я тебе помогал, а ты помоги быстро получить согласование или разрешения". Политическая неопределенность между президентскими и парламентскими выборами может затормозить поведение некоторых девелоперов", - отметил В.Грусевич.

Он добавил, что в целом выборы никоим образом не влияют на деятельность самих девелоперских компаний, а стоимость жилья на первичном рынке сейчас формирует не конъюнктура рынка, а исключительно стоимость строительных материалов, логистика и заработная плата работников строительной отрасли.