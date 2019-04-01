Приход молодой команды к власти может ускорить рыночные процессы – "Молочный альянс"

Приход молодой команды во главе с Владимиром Зеленским к власти может ускорить рыночные процессы, однако это произойдет не единомоментно, полагает председатель наблюдательного совета ГК "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

"Я ожидаю положительных изменений после прихода нового президента. Но не сразу - огромный поезд невозможно остановить сразу, а потом разгон в другом направлении тоже потребует времени. Собственно, отдельной программы подготовки к изменениям мы не готовили. Есть годовой план развития. Возможно, в него внесем коррективы после инаугурации. Время покажет. Я надеюсь, что с приходом молодой команды все рыночные процессы ускорятся. Но для этого нужно еще пройти этап парламентских выборов", - сказал С.Вовченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Его оптимизм также разделяет представитель среднего бизнеса – собственник сельскохозяйственного ООО "Перемога" Николай Малиенко, который обрабатывает 1,3 тыс. га земель в Киевской области.

"Зеленский сегодня для нас – загадка, но у нас есть надежда на позитив. На сегодня мы имеем много негатива, связанного с задекларированной господдержкой, поскольку она ничтожно используется фермерами, а основные ее средства идут крупнейшим агрохолдингам", – отметил Н.Малиенко в комментарии агентству.

По его мнению, политическая деятельность В.Зеленского будет формироваться тем кругом специалистов, которых он пригласит в команду. Однако избрание В.Зеленского президентом не ускорит открытие рынка земли, добавил он.

"Открытие рынка земли наступит, этот процесс не за горами. Но к этому нужно подходить взвешенно. Сейчас средств на выкуп земельных участков, которые захотят землевладельцы продать, у малого и среднего бизнеса нет. Поэтому мы как сельхозпроизводители, через ассоциацию "Всеукраинская аграрная рада", обратимся к претендентам, которые пройдут во второй тур, чтобы объяснить, что быстрое открытие рынка приведет к потери малого и среднего бизнеса в селе", - отметил он.

Владелец винодельческой компании "Колонист" Иван Плачков также уверен, что исход второго тура президентских выборов не повлияет на открытие рынка земли.

"Думаю, вопрос будет решен вне зависимости от того, кого мы изберем президентом, потому что этого объективно требует ситуация", – сказал И.Плачков в комментарии агентству.

Он уточнил, что с точки зрения виноделия проблема лежит в двух плоскостях: необходимости упростить разрешительную систему для организации виноделия в Украине (во Франции 63 тыс. производителей вина, а в Украине – только 60-70), а также решать вопрос с землей для многолетних насаждений.

"Для начала нужно сделать четкий реестр земли с/х назначения, и на первом этапе снять мораторий на земли под многолетними насаждениями, а потом, после создания реестра, продолжать снятие моратория в целом", - отметил он.

В свою очередь, генеральный директор агрохимической компании Grossdorf Андрей Халявка отметил, что прежде чем принимать решения касательно открытия рынка земли в Украине, в случае победы на выборах Владимиру Зеленскому необходимо разобраться в экономическом блоке в целом.

"Первым делом Зеленскому нужно разобраться в экономическом блоке. Сейчас стоит вопрос- насколько Зеленский будет самостоятельной фигурой в принятии решений. Если будет максимально независимым насколько это возможно - ожидания неплохие. В противном случае, если новый президент будет по рукам и ногам связан Коломойским, то ничего хорошего не получится", - сказал он в комментарии агентству.

Гендиректор Grossdorf заметил, что сейчас трудно сказать, что действующему президенту необходимо сделать, чтобы остаться на занимаемом посту, поскольку голоса большинства кандидатов, которые не проходят во второй тур, но имеют весомые проценты, пойдут в пользу В.Зеленского.

"Мы не знаем к чему готовиться, но пока выборы не повлияли на наши решения. Мы сейчас занимаемся несколькими новыми проектами в Украине. Идет подготовительный процесс, речь идет об открытии нескольких заводов по производству КАС в разных областях Украины ", - заявил А.Халявка.