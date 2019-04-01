Минфин утвердил HR-компании для поиска кандидатов в набсоветы Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка

Министерство финансов утвердило рекрутинговую компанию Pedersen and partners для поиска претендентов на должность независимых членов в наблюдательный совет государственного Ощадбанка, Ward Howell Ukraine – для поиска кандидатов в набсовет Укрэксимбанка, а также Talent Advisors, входящую в международную сеть Odgers Berndtson Ukraine, – для подбора претендентов в набсовет ПриватБанка.

"Я и три суперпрофи в кадровом отборе, Odgers Berndtson Ukraine, Pedersen and partners и Ward Howell Ukraine, которые вместе с нами и международными экспертами будут искать по шесть кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов ПриватБанк, Ощадбанк и Эксимбанк", – написала министр финансов Оксана Маркарова в качестве подписи к фотографии с главами этих компаний в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале июля 2018 года приняла закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков, согласно которому набсовет госбанков должен состоять из девяти членов. Из них шесть должны быть независимыми, три – представителями государства, по одному от президента, Кабинета министров и парламента.