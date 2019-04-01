Экономика

13:47 01.04.2019

Госшахты начали отключать от э/э в связи с отсутствием договоров с поставщиками

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Госшахты начали отключать от э/э в связи с отсутствием договоров с поставщиками

Ряд государственных угледобывающих предприятий с 1 апреля отключен от энергоснабжения, сообщил председатель Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facеbook.

По его информации, отключены шахты госпредприятий (ГП) "Волыньуголь" в Волынской области, "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь" и "Мирноградуголь" в Луганской области, а также шахты "Капитальная" и "Центральная".

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Предприятия работают в ограниченном режиме, э/э поставляется для систем по откачиванию воды и систем проветривания, добавил М.Волынец.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур (угледобывающие предприятия) и коммунальных предприятий, в том числе и некоторые водоканалы, не смогли заключить новые соглашения и перешли на покупку э/э у поставщика "последней надежды" (ППН) на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у других поставщиков. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться услугами ППН, – 90 дней.

Операторы системы распределения по закону "О рынке э/э" обязаны отключить от энергоснабжения потребителей, не имеющих поставщика и утративших право находиться на поставке у ППН.

Независимые поставщики отказываются заключать договора с госшахтами в связи с их низким уровнем оплаты э/э – не более 20%. По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), долг угольных госшахт за э/э за три месяца текущего года составил 580 млн грн.

Управление государственными угледобывающими предприятиями осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Теги: #отключение #шахты #э_э
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