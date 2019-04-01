МХП расширяет проект мониторинг эмоций сотрудников

Агрохолдинг МХП расширяет проект мониторинга эмоций сотрудников, сообщила директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина.

"Мы начинаем масштабирование в рамках главного офиса проекта по исследованию уровня удовлетворенности сотрудников на основе … эмоциональных вычислений. В течение нескольких месяцев небольшая группа наших сотрудников-добровольцев принимала участие в реализации пилотной части проекта для "обкатки" и настройки технологий", – написала она на своей странице в Facebook.

Согласно ее сообщению, компания расширяет выборку участников исследования.

"Мы подошли к следующему этапу: для углубления и более точной адаптации эмоциональных вычислений расширяется выборка участников исследования. В ближайшие дни мы ждем поставку и начнем монтаж новейшего оборудования и ПО, аналогов которых нет в Украине. Они помогут собирать еще более точные данные на более широкой выборке участников исследования", – объяснила К.Прожогина.

Она добавила, что целью данного мониторинга является "защита сотрудников от стресса, морального, профессионального и психологического выгорания".

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга к концу 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль агрохолдинга МХП в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом - до $128 млн, выручка - увеличилась на 21%, до $1,556 млрд.