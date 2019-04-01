"ДТЭК Донецкие электросети" обязаны с 1 апреля отключить "Воду Донбасса", которая не имеет поставщика э/э

Оператор системы распределения "ДТЭК Донецкие электросети" обязан с 1 апреля отключить от энергоснабжения коммунальное предприятие (КП) "Вода Донбасса", которое не смогло найти нового поставщика э/э по истечению 90-дней пребывания на поставке у поставщика "последней надежды" (ППН), которым сейчас является (ГП) "Укринтерэнерго".

Как сообщила пресс-служба компании, в марте "Укринтерэнерго" также подало заявки на отключение от электроснабжения коммунальных предприятий "Константиновское ТУ" (Константиновка), "Вита" (Красногоровка) и "Управляющая компания по ЖКХ" (Угледар).

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В марте 40 из 44 клиентов ППН в Донецкой области нашли новых поставщиков, отмечается в сообщении.

"ДТЭК Донецкие электросети" напомнили, что Кабинет министров 27 марта распоряжением №200-р рекомендовал ГП "Укринтерэнерго" с 1 апреля 2019 года заключить договора на поставку электроэнергии по свободным ценам со всеми потребителями, которые ранее находились у него на поставке электроэнергии как у поставщика "последней надежды", и не нашли нового поставщика.

Вместе с тем, как отметили в компании, на 31 марта она не получила уведомления о заключении ГП "Укринтерэнерго" новых договоров с такими клиентами, как не получала и уведомления об отзыве заявки на отключение. ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку ППН в обозначенный срок - 1 апреля 2019 года, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в конце марта КП "Вода Донбасса" объявило тендер на поставку 356 млн кВт-ч э/э ориентировочной стоимостью 954 млн грн (в среднем 2,7 грн за кВт-ч с НДС). Аукцион намечен на 31 мая.

Задолженность КП "Вода Донбасса" за э/э по состоянию на конец 2018 года, согласно данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), составляла 2,438 млрд грн, а с начала года возросла еще на 181 млн грн.

Согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, в том числе и некоторые водоканалы, не смогли заключить новые соглашения и перешли на потребление э/э от "поставщика последней надежды" на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у ПУУ и других поставщиков. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться услугами ППН, – 90 дней.

"ДТЭК Сети" – операционный холдинг в структуре энергетического холдинга "ДТЭК". В него входят "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".