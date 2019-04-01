Экономика

11:12 01.04.2019

Курс гривни в понедельник на межбанке на открытии торгов укрепился до 27,225 грн/$1

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Курс гривни в понедельник на межбанке на открытии торгов укрепился до 27,225 грн/$1

 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник на открытии торгов укрепился до 27,225 грн/$1 с 27,305 грн/$1 по итогам торгов в минувшую пятницу, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"К открытию торгов на межбанке роста курса доллара не наблюдается, более того, курс доллара даже несколько снизился по сравнению с финальной частью торгов в пятницу и составил 27,2-27,25 грн/$1", - сказал он.

По его оценке, первый тур выборов президента не отразился на курсе гривни.

"Поскольку результаты экзит-полов практически совпадают с данными предыдущих социологических опросов, влияние первого тура выборов президента не окажет влияние на межбанковский рынок в понедельник.

В течение дня на курс гривни могут оказать давление выплаты НДС, а также покупка валюты для вывода дивидендов. Вместе с тем, уже наступает заключительный период покупки валюты под дивиденды, поэтому этот фактор уже не так существенно повлияет на межбанк", сказал Ю.Гриненко.

Теги: #курс #гривня
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