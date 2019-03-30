Экономика

17:50 30.03.2019

Омелян задекларировал 1 млн грн доходов за 2018 год

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Омелян задекларировал 1 млн грн доходов за 2018 год

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал электронную годовую декларацию об имуществе и доходах в 2018 году, в которой указал 1 млн 41 тыс. 170 грн доходов.

В частности, его заработная плата составила 735 278 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 270 047 грн, кредитная линия к зарплатной карте – 35 845 грн. Члены его семьи задекларировали за прошлый год 4 311 481 грн.

Средства В.Омеляна на счетах в банках составляют 128 930 грн и $53, его супруги Светланы Бевзы – $483, EUR6 и 412 459 грн.

Кроме того, министр имеет $90 тыс. и EUR25 тыс., а его супруга - $70 тыс. наличных средств.

Согласно декларации В.Омеляна, он, как и ранее, владеет квартирой в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельным участком во Львовской области площадью 998 кв. м и гаражом площадью 37,4 кв.м.

Супруга министра, согласно декларации, владеет квартирой в Киеве площадью 49,6 кв. м и третьей частью квартиры в Киеве площадью 81,2 кв. м., также она арендует офис площадью 86,1 кв. м.

В пользовании В.Омеляна и семьи находится земельный участок 1 296 кв. м в и дом 269,6 кв. м в Киевской области.

Как и в прошлогодней декларации, супруга В.Омеляна задекларировала серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями, и кольцо из драгоценного металла с бриллиантом.

Кроме того, в ее бесплатном пользовании находятся два автомобиля – BMW X5 2015 года выпуска и Ford Fusion Comfort 2008 года выпуска.

Согласно декларации, супруга министра владеет 100% ООО "Марк.ком", а также правом на торговую марку.

Теги: #омелян #доходы #декларация #украина
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