Семерак указал в е-декларации за 2018 года почти 518 тыс. грн доходов

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 517 488 грн доходов.

О.Семерак задекларировал за 2018 год зарплату в сумме 517 488 грн, а его семья (супруга и дети) задекларировала за прошлый год 1 317 811 грн доходов.

Кроме того, министр задекларировал 409 545 грн на банковских счетах, а также 270 тыс. грн и $43,2 тыс. наличных средств, его семья – 242 713 грн на банковских счетах и 1,1 млн грн наличных.

Согласно е-декларации, О.Семерак имеет в собственности квартиру в Киеве площадью 52,3 кв. м, также совместно с женой Орысей Семерак (равные доли по 50%) владеет квартирой в Киеве площадью 354,7 кв. м и двумя машиноместами в Киеве площадью 16,9 кв. м и 17,4 кв. м.

Министр имеет два автомобиля: Jaguar S-type 2006 года выпуска и Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, а его жена – Toyota Camry 2011 года выпуска.