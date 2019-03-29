"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлечь финансирование международных финансовых организаций (МФО) для покупки газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) в этом межотопительном сезоне, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава НАК Андрей Коболев.

В то же время он не уточнил ни сроки привлечения финансирования, ни конкретных организаций.

"Это будут международные финансовые организации, типа ЕБРР", - сказал глава "Нафтогаза".

А.Коболев добавил, что с целью поиска финансирования в НАК также рассматривают возможность размещения евробондов, однако "пока решения не принимаем".

Как сообщалось, в начале марта А.Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.