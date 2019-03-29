Экономика

18:33 29.03.2019

"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

1 мин читать
"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлечь финансирование международных финансовых организаций (МФО) для покупки газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) в этом межотопительном сезоне, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава НАК Андрей Коболев.

В то же время он не уточнил ни сроки привлечения финансирования, ни конкретных организаций.

"Это будут международные финансовые организации, типа ЕБРР", - сказал глава "Нафтогаза".

А.Коболев добавил, что с целью поиска финансирования в НАК также рассматривают возможность размещения евробондов, однако "пока решения не принимаем".

Как сообщалось, в начале марта А.Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Теги: #мфо #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #коболев #газ #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 29.03.2019
Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

18:32 29.03.2019
В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

18:29 29.03.2019
Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

18:22 29.03.2019
Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

18:20 29.03.2019
Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

18:14 29.03.2019
Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

17:56 29.03.2019
Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

17:49 29.03.2019
Госмедгарантии будут рассчитаны на основе данных пилота по реформе стационарной медпомощи в Полтавской области - глава НСЗУ

Госмедгарантии будут рассчитаны на основе данных пилота по реформе стационарной медпомощи в Полтавской области - глава НСЗУ

17:37 29.03.2019
В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

17:35 29.03.2019
В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

В Украине в субботу накануне дня голосования на выборах президента наступает "День тишины" – ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

НБУ разрешил финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривни

Дефицит платежного баланса Украины в феврале-2019 составил $248 млн

JKX завершила 2018г с чистой прибылью $15,3 млн

Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обязал финкомпании и операторов почтовой связи информировать об отказе в проведении операций лицам из санкционного списка

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

НБУ разрешил финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривни

Дефицит платежного баланса Украины в феврале-2019 составил $248 млн

Задолженность по зарплате в Украине в феврале сократилась на 6,4%

JKX завершила 2018г с чистой прибылью $15,3 млн

Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Чистый убыток урановой корпорации Centrus в 2018г составил $104,1 млн против прибыли годом ранее

НБУ распространит на операторов почтовой связи требования по осуществлению операций по приему наличных для последующего перевода

Госказначейство 28 марта возместило 3,5 млрд грн НДС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА