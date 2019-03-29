Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

Кабинет министров до 1 мая 2019 года продлил срок действия нормы постановления №867 (от 19 октября 2018 года по PSO), согласно которой необходимый для продолжения поставки газа уровень расчетов предприятий с НАКом за потребленный ресурс равен 78% (суммы всех подписанных с "Нафтогазом" договоров) для теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 60% – для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), вместо ранее установленных 90%.

Соответствующее постановление Кабмина № 263 от 27 марта 2019 года обнародовано на правительственном портале.

Как сообщалось, правительство постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлило срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года, пересмотрев формулу расчета цены для продажи газа по PSO, (и повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) и расходами на транспортировку и поставку), правительство решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом" за природный газ.

Кабмин, в частности, предусмотрел, что временно, до 1 апреля 2019 года, будет действовать сниженный с 90% до 78% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ уровень расчетов за потребленный ресурс для продолжения "Нафтогазом" поставки газа.