Экономика

15:36 29.03.2019

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

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"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверен, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2" его эксплуатация в заявленный российской стороной срок - 1 января 2020 года, - не начнется.

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (введения трубопровода в эксплуатацию – ИФ). Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум (по строительству газопровода – ИФ), не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - сказал А.Коболев в пятницу в Брюсселе в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности поставок газа в Европу.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, глава правления НАК сослался на оценки, которые были даны международными аналитическими центрами.

"Все они пытались ответить на один простой вопрос: будет ли "Газпром" (Россия - ИФ) способен справиться без "Северного потока-2" и без украинского транзита. На этот вопрос нет простого ответа по одной простой причине. Если нет "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2", "Газпрому" будет не хватать небольшой порции возможностей (из-за отсутствия транзита по ГТС Украины- ИФ), что не позволит ему полностью выполнить обязательства. Если есть "Турецкий поток-2", но нет "Северного потока-2", "Газпром" может справиться без Украины, но оставаясь на минимальном уровне (объемов поставок газа – ИФ). Если есть оба, то тогда "Газпром" может справиться без Украины", - детализировал А.Коболев.

По его словам, исходя из таких предпосылок, вырисовывается вывод, что если нет "Северного потока-2", у "Газпрома" есть два варианта. Первый – поставлять минимальные объемы газа в Европу и пытаться использовать сложную ситуацию в регионе, чтобы проталкивать "Северный поток-2" еще активнее, чем они это делают сейчас.

Вторым вариантом А.Коболев назвал контракт на транзит газа с Украиной. "Я думаю, что это наиболее вероятный вариант. Я думаю, что это будет выгодно всем", - выразил мнение он.

При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что второй вариант развития событий также имеет два пути его реализации: долгосрочный контракт и краткосрочные заказы.

Говоря о ходе трехсторонних переговоров в формате "Украина-Россия-Еврокомиссия" о будущем контракте на транзит российского газа через Украину, А.Коболев подчеркнул, что "будет очень удивлен, если они (российская сторона - ИФ) захотят вернуться к обсуждению до президентских выборов (в Украине – ИФ)". "Они предпочитают посмотреть, кто будет следующим (президентом Украины- ИФ) и потом решать, как действовать", - сказал он и напомнил о существующей договоренности провести встречу в мае.

А.Коболев также вновь подчеркнул, что озвученное не так давно предложение "Газпрома" о продолжении ныне существующего контракта на транзит российского газа для Украины неприемлемо.

"На последних переговорах команда "Нафтогаза" была удивлена предложением "Газпрома" продолжить уже существующий контракт. Украинская сторона не приемлет это предложение", - констатировал он, пояснив, что такое предложение неприемлемо по двум причинам: во-первых, с начала действия нового контракта (с 2020 года) в результате анбандлинга будет работать независимый оператор, во-вторыз, новый контракт должен отвечать всем требованиям европейского законодательства.

Касаясь вопроса анбандлинга, А.Коболев заверил, что делается все для того, чтобы с 1 января 2020 года в Украине заработал независимый оператор.

Кроме того, по словам главы правления "Нафтогаза", сейчас идет работа над тем, чтобы аккумулировать в украинских подземных хранилищах объемы газа большие, чем "мы обычно закачивали в предыдущие годы".

"Для этого мы ищем финансирование международных институций", - добавил он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром" (MOEX: GAZP). В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

4 октября 2018г глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года. "Мы можем начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года", - сказал тогда А.Миллер.

27 марта 2019г энергетическое агентство Дании запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм, сообщили "Интерфаксу" в проектной компании Nord Stream 2 AG. При этом обе заявки на прохождение газопровода - и с севера, и с юга острова - по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

Теги: #ес #газпром #россия #украина #нафтогаз_украины #северный_поток_2 #коболев #газ
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