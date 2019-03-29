Экономика

14:15 29.03.2019

НБУ разрешил финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривни

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НБУ разрешил финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривни

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил небанковским финансовым учреждениям устанавливать собственный курс для пересчета в гривни переводов физических лиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 52 от 28 марта 2019 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое опубликовано на сайте центробанка в пятницу и вступает в силу 30 марта 2019 года.

Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором оно обслуживалось.

Кроме того, НБУ разрешил юрлицам-нерезидентам конвертировать все гривневые средства на лоро-счетах в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. "Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля 2019 года уже было отменено требование предварительного резервирования гривни для покупки валюты (режим Т+1)", - говорится в сообщении центробанка.

Кроме этого, постановлением № 52 уточнены нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору. Так, определено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам и т.д.).

Теги: #курс #нбу #валюта #гривня
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