Дефицит платежного баланса Украины в феврале-2019 составил $248 млн

Дефицит платежного баланса Украины в феврале 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем в 3,6 раза – до $248 млн, такие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Центробанк напомнил, что в минувшем году в феврале платежный баланс был сведен с профицитом в $253 млн.

В результате по итогам двух месяцев 2019 года дефицит платежного баланса увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,2% – до $316 млн.

Согласно данным НБУ, зафиксированный в январе профицит текущего счета в размере $527 млн в феврале сменился дефицитом в $381 млн из-за расширения дефицита торговли товарами.