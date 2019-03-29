Задолженность по зарплате в Украине в феврале сократилась на 6,4%

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в феврале 2019 года сократилась на 6,4% и на 1 марта 2019 года составила 2,447 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 11,8% и на 1 марта 2019 года составила 1,268 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в феврале-2019 зафиксировано в Хмельницкой (на 40,1%), Запорожской (на 36,8%), Черновицкой (на 21,2%), Черкасской (на 16,8%), Ривненской (на 15,1%), Луганской (на 13,6%), Волынской (на 11%), Донецкой (на 9,3%), Черниговской (на 5,4%) и Закарпатской (на 5%) областях, а также г.Киеве (на 4,8%).

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Тернопольской (на 36,2%), Житомирской (на 33,8%), Херсонской (на 10,9%), Винницкой (на 10,2%), Кировоградской (на 9,1%), Днепропетровской (на 8,8%) и Полтавской (на 6,7%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в феврале 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере искусства, спорта, развлечений более чем в 2,5 раза (до 0,58 млн грн), на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 9% (до 193,84 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 7,6% (до 0,28 млн грн), сельском, лесном и рыбном хозяйствах – (до 19,62%), строительстве – на 5% (до 76,44 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 3,3% (до 3,67 млн грн), в сфере профессиональной и научно-технической деятельности – на 1,4% (до 105,97 млн грн) и операций с недвижимостью – на 1% (до 56,44 млн грн).

В то же время сократилась задолженность в сфере информации и телекоммуникаций - на 18,2% (до 3,91 млн грн), образовании – на 13,5% (до 5,22 млн грн), промышленности – на 8,9% (до 1,91 млрд грн), здравоохранении и предоставлении соцпомощи – на 7,6% (до 10,4 млн грн), временного размещения и организации питания – на 6,5% (до 0,46 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 6% (до 9 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 1,8% (до 18,29 млн грн), в сфере оптовой и розничной торговли – на 1,5% (до3,37 млн грн).

Официальный курс на 29 марта – 27,248765 грн./$1.