Экономика

10:39 29.03.2019

Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

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Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Европейский союз приветствует принятое в четверг решение апелляционной инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), которая постановила, что США продолжали выплачивать субсидии Boeing Co., несмотря на признание их незаконными.

"Это нанесло значительный ущерб европейскому конкуренту Airbus", - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

ВТО пришла к выводу, что ряд мер, в частности, налоговые преференции от штата Вашингтон, где расположены заводы Boeing, а также программа стимулирования бизнеса в Южной Каролине, распространявшаяся на предприятия компании, представляли собой незаконную финансовую поддержку.

"Решение апелляционного органа ВТО подтверждает позицию ЕС, что США не смогли устранить значительные и нарушающие торговлю субсидии, которые предоставлялись Boeing", - говорится в пресс-релизе.

"Решение приветствуется ЕС, его авиастроительной промышленностью и рабочими, задействованными в этом стратегическом секторе во всех государствах-членах Евросоюза", - подчеркнула еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

В свою очередь торговый представитель США по торговле Роберт Лайтхайзер отметил, что ВТО в настоящий момент оценивает запрос Вашингтона о принятии Штатами контрмер на общую сумму в $11 млрд в ответ на европейскую поддержку Airbus. Речь идет, в частности, о том, что Евросоюз не прекратил поддержку производства авиалайнера А380 и нового дальнемагистрального самолета A350 вопреки рекомендации комиссии ВТО по урегулированию споров, сообщает Deutsche Welle.

Теги: #ес #boeing #сша #вто #субсидии #еврокомиссия
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