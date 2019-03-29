Чистый убыток урановой корпорации Centrus в 2018г составил $104,1 млн против прибыли годом ранее

Чистый убыток американской урановой корпорации Centrus Energy Corp. составил в 2018 году $104,1 млн против чистой прибыли в размере $12,2 млн за 2017 году, сообщается в отчете компании.

Выручка корпорации сократилась на 11,5%, до $193 млн. В том числе выручка от ЕРР (единица работы разделения, условная мера стоимости услуг по обогащению урана) составила $130,6 млн (-33,2%), от сервисных контрактов - $28,6 млн (+24,3%), компания также зафиксировала урановую выручку, которую не получила в предыдущем отчетном периоде, в размере $33,8 млн.

Валовой убыток корпорации в 2018 году составил $17,9 млн против $30,2 млн валовой прибыли годом ранее. Продажи Centrus в 2018 года выросли на 12,1%, достигнув $210,9 млн.

По итогам 2019 года корпорация ожидает выручку в диапазоне $125-160 млн, из которой выручка от ЕРР и урана может составить $85-120 млн.

Centrus Energy Corp. является одним из основных мировых поставщиков обогащенного урана наряду с российским "Техснабэкспортом", французской ядерной компании Orano (ранее Areva) и европейским консорциумом Urenco.