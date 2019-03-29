Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Группа DCH, объединяющая активы украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках стратегии повышения эффективности горно-металлургического бизнеса создала компанию DCH Steel, которая будет централизованно управлять соответствующими активами: Днепровским металлургическим заводом (ДМЗ, Днепр) и рудником "Суха Балка" (Кривой Рог).

Согласно информации на официальном сайте DCH, суть проведенных преобразований заключается в том, чтобы оптимальным образом выстроить систему управления горно-металлургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных проектов.

По информации DCH, А.Ярославский планирует инвестировать в свой горно-металлургический бизнес от $150–200 млн в течение ближайших пяти лет. За счет этих капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок, а на "Сухой Балке" планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование.

"В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка "добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна", – говорится в релизе.

Согласно ему, на уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленческие функции, а производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горно-металлургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника, что должно повысить конкурентоспособность и устойчивость, а также улучшить финансовые показатели.

Управление DCH Steel и формирование команды поручено Виталию Башу, работающему в группе более 10 лет, говорится в сообщении. В.Баш руководил рудником "Суха Балка", ранее возглавлял Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе строительных материалов управляющей компании группы.

Группа DCH представляет собой многоотраслевой конгломерат, работающий по модели частного фонда прямых инвестиций. Портфель активов DCH охватывает такие сектора, как финансы, промышленность, девелопмент и строительство, транспорт и др. Единоличный собственник и президент – А.Ярославский.

Среди других крупных объектов инвестиций, о которых на днях заявил собственник DCH, – Харьковский тракторный завод (ХТЗ), на развитие которого будет направлен $1 млрд в течение следующих 10 лет.

Как сообщалось, А.Ярославский приобрел ХЗ в 2016 году, рудник "Суха Балка" – в 2017 году, ДМЗ – в 2018 году.