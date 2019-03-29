Экономика

09:30 29.03.2019

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

2 мин читать
Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Группа DCH, объединяющая активы украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках стратегии повышения эффективности горно-металлургического бизнеса создала компанию DCH Steel, которая будет централизованно управлять соответствующими активами: Днепровским металлургическим заводом (ДМЗ, Днепр) и рудником "Суха Балка" (Кривой Рог).

Согласно информации на официальном сайте DCH, суть проведенных преобразований заключается в том, чтобы оптимальным образом выстроить систему управления горно-металлургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных проектов.

По информации DCH, А.Ярославский планирует инвестировать в свой горно-металлургический бизнес от $150–200 млн в течение ближайших пяти лет. За счет этих капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок, а на "Сухой Балке" планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование.

"В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка "добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна", – говорится в релизе.

Согласно ему, на уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленческие функции, а производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горно-металлургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника, что должно повысить конкурентоспособность и устойчивость, а также улучшить финансовые показатели.

Управление DCH Steel и формирование команды поручено Виталию Башу, работающему в группе более 10 лет, говорится в сообщении. В.Баш руководил рудником "Суха Балка", ранее возглавлял Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе строительных материалов управляющей компании группы.

Группа DCH представляет собой многоотраслевой конгломерат, работающий по модели частного фонда прямых инвестиций. Портфель активов DCH охватывает такие сектора, как финансы, промышленность, девелопмент и строительство, транспорт и др. Единоличный собственник и президент – А.Ярославский.

Среди других крупных объектов инвестиций, о которых на днях заявил собственник DCH, – Харьковский тракторный завод (ХТЗ), на развитие которого будет направлен $1 млрд в течение следующих 10 лет.

Как сообщалось, А.Ярославский приобрел ХЗ в 2016 году, рудник "Суха Балка" – в 2017 году, ДМЗ – в 2018 году.

Теги: #дмз #украина #ярославский #днепр #инвестиции #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 29.03.2019
Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

09:35 29.03.2019
Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

08:02 29.03.2019
В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

07:17 29.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:35 29.03.2019
В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

05:46 29.03.2019
За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

04:06 29.03.2019
Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

02:37 29.03.2019
В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

01:25 29.03.2019
Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

00:42 29.03.2019
Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

Поставщик "последней надежды" продолжит обслуживать проблемных потребителей э/э после 1 апреля, отключений не будет

Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

"Нафтогаз" в апреле снизит цену на природный газ для промпотребителей на 19,1-23,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост фондовых индексов США в четверг превысил 0,3%

Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

Спикер парламента направил президенту на подпись неоднозначный закон о повышении пошлины на экспорт лома

Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Иностранные инвесторы заинтересовались масштабным киевским проектом Lipki Island – девелопер

"Укртрансгаз" подписывает акты приема-передачи газа только на основании данных, внесенных в платформу суточного балансирования с наложением ЭЦП

Вспышка АЧС произошла на Хортице, территория острова объявлена карантинной зоной

Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА