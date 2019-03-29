Экономика

08:47 29.03.2019

Рост фондовых индексов США в четверг превысил 0,3%

3 мин читать

Американские фондовые индексы прибавили по итогам сессии в четверг более 0,3% на фоне достаточно низкой активности торгов.

Позитивом для рынка стали новости о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. При этом сдерживающее влияние оказали данные о замедлении темпов подъема американской экономики ниже долгосрочных трендов, сообщает MarketWatch.

Рост ВВП по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года. Однако министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в четвертом квартале - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки до 2,4%, сообщает Trading Economics.

"Экономика стагнирует как внутри страны, так и за рубежом, и подобные данные о ВВП могут являться сигналом наблюдателям рынка, что впереди усиление турбулентности", - полагает вице-президент по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Corp. Майк Левенгарт.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в феврале снизился на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В годовом выражении показатель рухнул на 4,9%, при этом снижение продолжалось уже четырнадцатый месяц подряд.

NAR прогнозирует падение продаж на вторичном рынке в 2019 году на 0,7%, до 5,3 млн домов, на фоне повышения их стоимости на 2,7%. В следующем году эксперты ожидают увеличения обоих показателей на 3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за два месяца 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1 тыс.

Отмечается, что Минтруда пересмотрело данные о заявках начиная с середины января. Пересмотр был вызван поправкой на сезонные факторы, и в результате показатели оказались ниже, чем сообщалось ранее.

Котировки акций PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, взлетела на 14,8% по итогам торгов. Компания увеличила выручку по итогам 2018 финансового года на 8% - до рекордного объема. При этом и чистая прибыль, и выручка превзошли прогнозы самой компании.

Бумаги другого представителя модной индустрии Ralph Lauren Corp. также вошли в число лидеров подъема (+3,8%).

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. подскочила за день на 14,1% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Производитель люксовых часов Movado Group Inc. получил в минувшем квартале финансовые показатели лучше ожиданий рынка, что вызвало взлет его стоимости на 22,8%.

Между тем котировки бумаг исследовательско-аналитической компании Nielsen Holdings Plc упали более чем на 11% после того, как американские СМИ сообщили об отказе Blackstone Group и Apollo Global Managementот от покупки компании.

Рыночная стоимость American Renal Associates, предоставляющей услуги диализа, рухнула на 38%. Компания, одна из крупнейших в своей области в США, объявила о пересмотре финансовой отчетности с 2014 года из-за ошибок в бухгалтерском учете.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 91,87 пункта (0,36%) - до 25717,46 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 10,07 пункта (0,36%), составив 2815,44 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,79 пункта (0,34%) - до 7669,17 пункта.

Теги: #торги #сша #акции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 29.03.2019
Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

06:55 29.03.2019
Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

01:59 29.03.2019
Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

18:31 28.03.2019
Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

13:03 28.03.2019
ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

09:38 28.03.2019
Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

22:54 27.03.2019
Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

18:57 27.03.2019
Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

15:17 27.03.2019
Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

10:11 27.03.2019
РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

Поставщик "последней надежды" продолжит обслуживать проблемных потребителей э/э после 1 апреля, отключений не будет

Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

ПОСЛЕДНЕЕ

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

Спикер парламента направил президенту на подпись неоднозначный закон о повышении пошлины на экспорт лома

Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение

Европарламент одобрил ужесточение норм выбросов углекислого газа для автомобилей

Иностранные инвесторы заинтересовались масштабным киевским проектом Lipki Island – девелопер

"Укртрансгаз" подписывает акты приема-передачи газа только на основании данных, внесенных в платформу суточного балансирования с наложением ЭЦП

Вспышка АЧС произошла на Хортице, территория острова объявлена карантинной зоной

Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

Ритейлер ARGO откроет 6 магазинов европейских брендов в ТРЦ River Mall

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА