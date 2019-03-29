Рост фондовых индексов США в четверг превысил 0,3%

Американские фондовые индексы прибавили по итогам сессии в четверг более 0,3% на фоне достаточно низкой активности торгов.

Позитивом для рынка стали новости о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. При этом сдерживающее влияние оказали данные о замедлении темпов подъема американской экономики ниже долгосрочных трендов, сообщает MarketWatch.

Рост ВВП по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года. Однако министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в четвертом квартале - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки до 2,4%, сообщает Trading Economics.

"Экономика стагнирует как внутри страны, так и за рубежом, и подобные данные о ВВП могут являться сигналом наблюдателям рынка, что впереди усиление турбулентности", - полагает вице-президент по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Corp. Майк Левенгарт.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в феврале снизился на 1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В годовом выражении показатель рухнул на 4,9%, при этом снижение продолжалось уже четырнадцатый месяц подряд.

NAR прогнозирует падение продаж на вторичном рынке в 2019 году на 0,7%, до 5,3 млн домов, на фоне повышения их стоимости на 2,7%. В следующем году эксперты ожидают увеличения обоих показателей на 3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за два месяца 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1 тыс.

Отмечается, что Минтруда пересмотрело данные о заявках начиная с середины января. Пересмотр был вызван поправкой на сезонные факторы, и в результате показатели оказались ниже, чем сообщалось ранее.

Котировки акций PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, взлетела на 14,8% по итогам торгов. Компания увеличила выручку по итогам 2018 финансового года на 8% - до рекордного объема. При этом и чистая прибыль, и выручка превзошли прогнозы самой компании.

Бумаги другого представителя модной индустрии Ralph Lauren Corp. также вошли в число лидеров подъема (+3,8%).

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. подскочила за день на 14,1% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Производитель люксовых часов Movado Group Inc. получил в минувшем квартале финансовые показатели лучше ожиданий рынка, что вызвало взлет его стоимости на 22,8%.

Между тем котировки бумаг исследовательско-аналитической компании Nielsen Holdings Plc упали более чем на 11% после того, как американские СМИ сообщили об отказе Blackstone Group и Apollo Global Managementот от покупки компании.

Рыночная стоимость American Renal Associates, предоставляющей услуги диализа, рухнула на 38%. Компания, одна из крупнейших в своей области в США, объявила о пересмотре финансовой отчетности с 2014 года из-за ошибок в бухгалтерском учете.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 91,87 пункта (0,36%) - до 25717,46 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 10,07 пункта (0,36%), составив 2815,44 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,79 пункта (0,34%) - до 7669,17 пункта.