Экономика

08:23 29.03.2019

Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

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Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,27 (0,4%) - до $68,09 за баррель. На торгах в четверг их цена понизилась на $0,01 (0,01%) и составляла на закрытие $67,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,31 (0,52%) - до $59,61 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,11 (0,19%), до $59,30 за баррель.

В первом квартале цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.

По мнению аналитика ANZ Banking Group Дэниэла Хайнса, ралли на нефтяном рынке, скорее всего, продолжится и во втором квартале, поскольку "риски сокращения поставок довольно велики".

Кроме того, США едва ли продлят разрешения другим странам импортировать нефть из Ирана в обход санкций, полагает эксперт.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

По мнению Д.Хайнса, если Вашингтон и Пекин все же заключат торговое соглашение, это окажет кратковременное позитивное влияние на нефтяной рынок.

Теги: #торги #утро #нефть #мир
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