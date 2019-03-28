Экономика

19:56 28.03.2019

Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в феврале 2019г возросла на 10,7% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в феврале 2019 года увеличилась на 10,7% по сравнению с февралем 2018 года и на 1,7% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2019 года увеличилась на 2,2% по сравнению с январем 2019 года, в годовом измерении - на 20,4%, составив 9,429 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что январе-2019 этот показатель составил 9,223 тыс. грн, декабре-2018 10,573 тыс. грн, ноябре – 9,161 тыс. грн, октябре – 9,218 тыс. грн, сентябре – 9,042 тыс. грн, августе – 8,977 тыс. грн, июле – 9,170 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года наблюдался в Донецкой (25,1%), Винницкой (23,3%), Запорожской (22%), Тернопольской (21,6%), Киевской (21,5%), Харьковской (21,4%), Полтавской (21,3%), Днепропетровской (21,2%), Николаевской (20,9%), Сумской (20,4%), Ивано-Франковской (19,5%), Ривненской (19,4%) областях и в Киеве (19,7%).

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 14,513 тыс. грн, самый низкий - в Черновицкой области (7,186 тыс. грн).

В феврале 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата больше всего возросла в профессиональной, научной и технической деятельности – на 37,1%, финансовой и страховой деятельности – на 26,3%, в строительстве – на 25,8%, промышленности – на 25%, сфере информации и телекоммуникаций – на 24,2%, в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 24%, в операциях с недвижимым имуществом – на 21,4%, сельском хозяйстве – на 21,3%, здравоохранении – на 20,6%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 20,2%.

Теги: #статистика #зарплата
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