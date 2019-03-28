Спикер парламента направил президенту на подпись неоднозначный закон о повышении пошлины на экспорт лома

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал проголосованный парламентом 28 февраля 2019 года законопроект №9474 о повышении вывозной пошлины на лом черных металлов до EUR58 с EUR42 за тонну и продлении ее действия еще на два года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, направление законопроекта ранее было невозможно из-за законопроектов, которые предполагали отмену данного акта.

"Сначала отозвал свой законопроект один из авторов, а вчера, 27 марта, отозвал свой законопроект другой депутат - Александр Опанасенко, зарегистрировавший 1 марта 2019 года проект постановления №9474-П1 об отмене проголосованного парламентом законопроекта №9474" , - констатировал собеседник агентства.

"Наличие этого проекта постановления не давало возможности А.Парубию подписать проект закона и передать его дальше президенту. Теперь законопроект спикером подписан и 28 марта направлен на подпись президенту", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, ВР 28 февраля 2019 года приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с EUR42 до EUR58 за тонну и продлив ее действие на два года. За закон проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон еще не подписан президентом.

Украина при вступлении в ВТО в 2008 году обязалась в течение шести лет сократить пошлину на экспорт лома до EUR10 за тонну.

В ВР 1 марта 2019 года зарегистрирован проект постановления №9474-П1 об отмене проголосованного парламентом законопроекта №9474 - проект постановления внесен депутатом от "Самопомичи" А.Опанасенко. В пояснительной записке к документу отмечается, что в связи с введением в действие закона №9474 "будет утрачен баланс интересов всех участников рынка и будут искривлены экономические отношения".

С 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

На заседании правительства 27 марта 2019 года А.Опанасенко подверг критике проголосованный 28 февраля 2019 года Верховной Радой, но не подписанный президентом, законопроект №9474 о повышении вывозной пошлины на лом черных металлов до EUR58 с EUR42 за тонну и продлении ее действия еще на два года.

По его словам, правительству нужно определить, какой уровень экспортных пошлин необходим для поддержки металлургов, "так как есть тонкая граница между поддержкой и лоббированием интересов крупных финансово-промышленных групп (ФПГ)".

При этом депутат отметил, что при введении вывозных пошлин цены на данный товар, в данном случае на лом, на внутреннем рынке фактически снижаются на размер пошлин.

"И ФПГ покупают этот актив в десятках и сотнях предприятий всех форм собственности, начиная с "Укрзализныци", по сниженным ценам. Цена вопроса по 2018 году - более 5 млрд грн", - полагает он.

А.Опанасенко предложил определить экономически обоснованный уровень пошлин, чтобы, с одной стороны, воспрепятствовать возможным будущим ценовым инициативам депутатов повысить их еще больше, с другой стороны - разблокировать процесс подписания закона.

Парламентарий также указал на отрицательные моменты трансфертного ценообразования, позволяющие избегать налогообложения и выводить прибыль в оффшоры. Он выступил за создание аналитического центра, который бы анализировал ситуацию на уровне Минфина при подготовке решений правительства и законопроектов в парламенте.

Кроме того, депутат сообщил о многочисленных жалобах участников рынка металлолома на устаревшие нормативные акты, связанные с процессом оборота лома в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) совместно с выступившим по проблемам этой подотрасли на заседании правительства в среду депутатом от "Самопомичи" А.Опанасенко отработать и предложить конкретные решения для правительства для урегулирования острых вопросов и наполнения бюджета.

В ходе обсуждение поднятых проблем министр финансов Оксана Маркарова сообщила о создании нового департамента по трансфертному ценообразованию, добавив, что эта тема для министерства является одной из приоритетных.

В свою очередь, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов сообщил о готовности выполнить поручения премьера, добавив: в министерстве создана рабочая группа по металлолому, а по поднятым депутатом вопросам есть сотни жалоб. МЭРТ готовится к 9-му дерегуляционному заседанию Кабмина, на который будут вынесены вопросы по дерегуляции рынка металлолома.