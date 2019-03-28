Поставщик "последней надежды" продолжит обслуживать проблемных потребителей э/э после 1 апреля, отключений не будет

Потребители э/э, которые находятся на поставке у госпредприятия "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" (ППН), и которые не смогли найти другого контрагента по истечении 90-дневного срока (максимально разрешенного для пребывания на поставке у ППН), продолжат покупать у него э/э по свободным ценам.

Как сообщила председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в Facebook, такое решение правительство приняло в среду по предложению НКРЭКУ.

Таким образом, удастся избежать массовых отключений проблемных категорий потребителей – в первую очередь водоснабжающих и угледобывающих предприятий.

Вместе с тем, подчеркивает О.Кривенко, потребители, имеющие задолженность перед "Укринтерэнерго", обязаны ее реструктуризировать.

По данным НКРЭКУ, задолженность за э/э потребителей ППН с начала года составила 1,8 млрд грн. Больше всего задолжали угледобывающие госпредприятия (583 млн грн), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн), "Аульский водовод" (около 100 млн грн).