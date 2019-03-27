Экономика

19:36 27.03.2019

Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

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Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

Украина и Турция заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимовыгодного двустороннего ВТС.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна "Укроборонпром" в среду, ход реализации достигнутых ранее договоренностей в ВТС между Киевом и Анкарой, а также перспективы углубления  взаимовыгодного партнерства между оборонными комплексами стран, стали предметом прошедших в рамках 15-й международной оборонной LIMA-2019 (о.Лангкави, Малайзия) переговоров главы "Укроборонпрома" Павла Букина с председателем комитета по оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

"Стороны заверили, что будут оказывать максимальное содействие и высокий приоритет уже существующим и запланированным проектам", - уточняет  пресс-служба.

В переговорах приняли участие главы дипмиссий Украины и Турции в Малайзии Александр Нечитайло и Мерве Кавакчи.

Киев и Анкара активизировали двустороннее ВТС в новой геополитической ситуации в 2014 году. В числе перспективных направлений сотрудничества рассматриваются бронетанкостроение, авиадвигателестроение, радиолокация, навигация, связь, ракетное вооружение.

Осенью 2016 года входящая в "Укроборонпром" госфирма "Укринмаш" и турецкая Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о совместной разработке средств радиотехнической разведки (РТР).

В настоящее время турецкая Aselsan вместе с американской Harris выступает основным зарубежным партнером Украины в программе перевооружения ВСУ отвечающим стандартам НАТО новыми системами тактической связи УКВ- и КВ-диапазона.

По итогам прошедших в марте испытаний украинского военного госзаказчика, на вооружение ВСУ  поставлены турецкие  оперативно-тактические Bayrаktar TB-2,  оснащенные  высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan.

Проходящая 26-30 марта на о.Лангкави (Малайзия) LIMA-2019 - международная выставка военно-морской и авиакосмической промышленностей, одна из крупнейших специализированных выставок Юго-Восточной Азии. По данным  организаторов, в  работе выставки принимают участие свыше 500 оборонных компаний  из более чем 30 стран. Украина презентует на LIMA-2019 перспективные разработки в сфере авиа-и бронетанкостроения,  радиолокации,  высокоточного  наземного  вооружения.

Сегодня в Киеве ожидают расширения позиций Украины на региональных  оружейных рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока с учетом, в том числе, введенных США и ЕС санкций в отношении работающих в интересах оборонного сектора РФ компаний

Теги: #турция #украина #втс
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