Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и КНР о технико-экономическом сотрудничестве и уполномочил первого вице-премьер-министра-министра экономического развития и торговли Степана Кубива подписать документ.

Соответствующее распоряжение правительство приняло в среду без обсуждения.

"В конце 2018 года от китайской стороны поступило предложение о заключении соглашения между правительствами Украины и Китайской Народной Республикой о технико-экономическом сотрудничестве, в рамках которого предусматривается правительством КНР предоставить правительству Украины безоплатную помощь в размере 200 млн китайских юаней", – указывается в пояснительной записке к проекту соглашения, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, средства пойдут на закупку специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также на оборудование для синхронного перевода и конференц-системы для Министерства экономического развития и торговли, а также на другие проекты.