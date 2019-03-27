Экономика

13:26 27.03.2019

Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

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Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

Кабинет министров Украина одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Украина направит: $35 тыс. в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для поддержки деятельности мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине; $30 тыс. - в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для поддержки деятельности верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств; $10 тыс. - в структуру "ООН – Женщины"; $5 тыс. - в Трастовый фонд по обновлению Справочника по практике Совета безопасности ООН.

Отмечается, что реализация документа позволит обеспечить дополнительные условия для углубления политического диалога Украины с ООН и ОБСЕ, защиту национальных интересов Украины в условиях российской агрессии.

Теги: #украина #взнос #кабмин
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